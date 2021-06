Intercettati in dogana oltre 300mila euro non dichiarati

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Nel corso di 10 operazioni di controllo, nelle ultime settimane, i funzionari dell'ADM (agenzia accise, dogane e monopoli) e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso 344.305 euro, di cui circa 308 mila non dichiarati. Il tutto nell'ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta.

La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle somme pari o superiori a 10.000 euro, si è concretizzata in 9 casi con il trasporto di somme superiori a 20mila euro, per un totale di 275.805 euro. I trasgressori di cittadinanza italiana, belga, tedesca, svizzera, serba e kosovara, si sono avvalsi del beneficio dell'oblazione immediata, con il pagamento contestuale di un importo pari al 15% calcolato sull'eccedenza.

L'ultima delle dieci operazioni di controllo, avvenuta nelle scorse ore, - come si legge in una nota - ha permesso di sventare un tentativo di importazione di 68.500 euro da parte di un cittadino austriaco residente in Svizzera, che aveva dichiarato di portare al seguito solo 40.000 franchi e che, in esito al controllo, è stato trovato in possesso di 75.350 franchi. In mancanza delle condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell'oblazione, si è proceduto, nei termini di legge, a sequestrare il 50% dell'eccedenza, a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50% dell'eccedenza stessa. (ANSA).