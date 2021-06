Covid: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Con 32.837 tamponi effettuati, sono 155 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4% (ieri 0.3%). Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-7, 65) che negli altri reparti (-29, 321). I decessi sono 4 per un totale complessivo di 33.765 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 54 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 27 a Milano città, 19 a Brescia, 12 a Cremona e Varese, 11 a Lodi, 10 a Monza e Brianza, 7 a Pavia, 6 a Como, 5 a Mantova, 4 a Bergamo, 1 a Sondrio, 0 a Lecco.

L'attività del Consiglio Regionale della Lombardia - ha sottolineato il Consiglio stesso - è proseguita senza soste anche nel periodo della pandemia grazie agli interventi attuati per garantire sicurezza. E' quanto illustrano le 270 pagine del Rapporto sulla legislazione del Consiglio regionale.

"Dopo essere passati attraverso momenti complicati - ha sottolineato il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi - occorre partire dai ringraziamenti a quanti hanno reso possibile tenere aperta e operativa l'Assemblea lombarda, che non si è praticamente mai fermata se non per un paio di settimane a marzo, anche per dare un segnale della necessità di stare a casa. Dopo di che abbiamo messo in atto strategie che coniugassero sicurezza e modalità operative nel solco della legittimità istituzionale: i consiglieri sono sempre stati in presenza e ciò ha portato ottimi frutti. La produzione legislativa consiliare è rimasta in linea con quella degli anni passati, numerosissimi sono stati gli atti di indirizzo anche per dare risposta alle esigenze sollevate dai territori alle prese con la pandemia. Quello che mi preme ribadire è che abbiamo continuato a lavorare con grandissimi sforzi da parte dei tutti a beneficio dei cittadini". (ANSA).