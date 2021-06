Università: Mattarella a Milano per nuovo campus Politecnico

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato oggi il nuovo campus di architettura ideato da Renzo Piano al Politecnico di Milano. Questo nuovo campus - ha detto il capo dello Stato - "sottolinea la proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro Paese sta attraversando, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse e nuove, adeguate alla realtà che ci si presenterà in futuro".

Ad accogliere Mattarella il rettore, Ferruccio Resta, il ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il governatore lombardo, Attilio Fontana e il prefetto, Renato Saccone e l'architetto e senatore a vita, Renzo Piano.