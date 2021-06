Don Mazzi, da Mattarella conferma impegno su terzo settore

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - È durata circa tre quarti d'ora la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, centro di recupero dalle dipendenze situato all'interno del Parco Lambro a Milano. Il Capo dello Stato ha incontrato gli operatori e gli ospiti della comunità, insieme al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e al Prefetto di Milano Renato Saccone.

"Conoscevo suo fratello e mi ha sempre detto che gli avrebbe fatto piacere visitare il mio centro - ha spiegato don Mazzi -, poi quando ho compiuto 90 anni mi ha comunicato una sua imminente visita e la settimana scorsa il Prefetto mi ha avvisato che oggi sarebbe venuto".

"Gli ho proposto una serie di cose da fare sui giovani, tra cui un maggiore impegno per le scuole medie inferiori, per le carceri e per le università, ma il punto su cui mi ha rassicurato di più è stato quello sul terzo settore - ha concluso don Mazzi -. Ho chiesto che ci sia un maggior coinvolgimento a livello decisionale e lui ha preso nota e ha accolto questa mia richiesta". (ANSA).