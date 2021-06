Just Eat: contratto logistica per oltre mille rider a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Sono oltre mille i rider assunti da Just Eat a Milano con il contratto di lavoro del settore della logistica, trasporto, merci e spedizioni. Lo rende noto la società evidenziando come il gruppo prosegua nel percorso di "investimento sul territorio, creando posti di lavoro nella città, generando opportunità a sostegno della crescita del mercato del food delivery e migliorando il livello del servizio".

A Milano si completa l'implementazione del modello con i rider dipendenti con la volontà di "valorizzare ulteriormente il potenziale di crescita della città" che registra un trend positivo anno su anno con un incremento dell'83% dei ristoranti che hanno scelto il digital food delivery, arrivando a oltre 2.200 totali attivi su Just Eat in città. (ANSA).