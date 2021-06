Acqua e candeggina contro gli schiamazzi, ragazza in ospedale

(ANSA) - PAVIA, 20 GIU - Una ragazza di 20 anni è finita la scorsa notte al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera (Pavia) , dopo essere stata raggiunta al volto da una secchiata lanciata da una abitazione della città oltrepadana da un residente che era era esasperato per gli schiamazzi. La giovane accusava un fastidioso bruciore agli occhi, tale da far pensare che oltre all'acqua fosse presente nel secchio anche un detersivo (forse candeggina).

La 20enne, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri che hanno avviato accertamenti per capire da che finestra sia stato lanciato il liquido. In assenza di lesioni gravi, l'indagine scatterà solo in presenza di querela presentata dalla ragazza. L'episodio testimonia il clima di tensione che accompagna da tempo le notti della movida anche in provincia di Pavia. (ANSA).