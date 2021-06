Sala, da Milano può venir fuori modello per Paese

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - L'augurio di Giuseppe Sala per le elezioni comunali a Milano è che "ci sia un vero confronto e che siamo guardati con attenzione dal Paese perché ne può venir fuori un modello diverso". Lo ha sottolineato all'incontro 'Chiamami ancora Milano' organizzato dal Pd alla balera dell'Ortica. "A Roma - ha spiegato - sono un confronto su come mettere la città a posto" invece Milano "è un po' più avanti". Per questo "queste elezioni saranno molto seguite, le più importanti fra le comunali. Sarà uno scontro rispetto a una visione di società e città".

E se nascerà un "nuovo modello di crescita, lo farà a Milano" è sicuro. E una idea Sala ce l'ha, dato che la "crescita è qualcosa di obbligato" anche se "non più basata sui puri consumi" ma nella "ricerca del meglio. Dovremo essere convincenti e trascinare i Milanesi a farlo". Come è successo con la raccolta differenziata. "Stiamo facendo le cose giuste e il Pd - ha concluso - è un grande partito". (ANSA).