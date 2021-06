COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Con 37.653 tamponi effettuati è di 232 il numero di casi positivi al Coronavirus in Lombardia, una percentuale dunque dello 0,6%. Continua il calo dei ricoveri che sono 90 in terapia intensiva (due meno di ieri) e 496 negli altri reparti (-38). E' invece di quattro il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 33.746.

Iniziate in mattinata, in tutti i centri vaccinali lombardi, anche dopo le rassicurazioni date dall'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco), le somministrazioni eterologhe dei richiami per gli under 60 che avevano ricevuto delle prime dosi AstraZeneca, dopo la sospensione annunciata al scorsa settimana. Già oggi saranno 17.733 i cittadini che avevano ricevuto Astrazeneca ai quali saranno invece somministrato vaccini Pfizer o Moderna.

Entro lunedì verranno recuperate tutte le 42.000 somministrazioni non effettuate dal 12 al 16 giugno. Sono stati invece spostati di una settimana, dal 21 al 30 giugno (dal 35/o al 42/o giorno), invece, i richiami di chi aveva ricevuto in prima dose il vaccino Moderna. Nulla cambia invece per i richiami delle persone over 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca. Come da indicazioni del ministero della Salute e di Aifa, infatti, il richiamo sarà effettuato con lo stesso vaccino.

Intanto i casi legati al focolaio Covid nella palestra alla periferia di Milano (chiusa dai responsabili in via precauzionale) salgono a 14 a seguito dei tamponi effettuati sul personale e sui clienti che erano entrati in contatto con i primi casi rilevati. Dalle indagini, infatti, sono risultate altre due persone positive al SARS-CoV-2 per le quali è stato chiesto il sequenziamento. Lo ha reso noto l'Ast di Milano. Dei 14 positivi, 5 sono di variante Delta e nove sono ancora in fase di analisi da parte dei laboratori incaricati. (ANSA).