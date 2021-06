Covid: Zangrillo, selfie all'aperto senza mascherina

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - 'Outdoor mode for sane people' ovvero modalità all'aria aperta per persone sane (più precisamente sane di mente): così ha scritto il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo nella didascalia del selfie pubblicato sui social a commento di una sua foto all'aperto con occhiali e senza mascherina.

Un post che ha creato polemiche in rete fra chi lo difende e chi lo critica: "Cosa sta dicendo di tanto strano? La mascherine all'aperto non servono a nulla. Lo scorso anno non le abbiamo mai portate. I contagi e i decessi erano spariti. Memoria corta" scrive qualcuno , "Focolaio Covid19 in una palestra di Milano: scoperti 10 casi, uno è di variante indiana. Tornate in palestra con Zangrillo" ironizza qualcun altro. (ANSA).