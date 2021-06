Installazione di Giacomo Cossio alla Fabbrica Eos

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "La natura risolve i problemi, l'uomo migra": è questo il pensiero alla base dell'installazione artistica di Giacomo Cossio, "Atto unico", a cura di Alberto Mattia Martini alla galleria milanese Fabbrica Eos dal 10 giugno al 28 agosto 2021.

"L'uomo perirà e la natura si riprenderà tutto lo spazio di cui avrà bisogno - è il pensiero di Cossio -. Sono affascinato e attratto da una pianta che cresce e prospera in un vaso, in uno spazio ridotto. Mi interessa la natura quando è costretta dall'uomo e dalle sue esigenze sociali, a essere decoro o riempitivo o addirittura surrogato o feticcio". Da queste premesse nasce l'idea della performance/istallazione 'Atto unico'. Utilizzando smalti murali, piante e fiori da vivaio, l'artista esprime simbolicamente l'idea della reazione della natura.

L'Opera si compone di piante in vaso di svariate dimensioni, che per mezzo di un compressore con una lancia consente di distribuire il colore sulle piante. Il colore è smalto murale dell'azienda tedesca Biofa, che usa prodotti naturali non nocivi. Il colore utilizzato sarà rosa per evidenziare il carattere estremamente artificiale dell'azione, a cui farà contrasto la ricrescita verde delle piante.

A differenza di quanto accade solitamente in una galleria d'arte, la mostra avrà una durata di circa tre mesi: l'installazione verrà infatti compiuta dall'artista nell'arco di poche ore con un'azione apparentemente violenta per la sua rapidità di esecuzione, ma sarà visibile fino alla fine di agosto perché a dettare i tempi dell'esposizione è la natura stessa con i suoi ritmi lenti di crescita; anche l'arte e le sue esigenze organizzative, commerciali e sociopolitiche decadono nel pieno rispetto della natura. (ANSA).