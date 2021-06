Brembo premia i migliori giovani dell'Atalanta

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - L'Accademia Mino Favini di Zingonia, quartier generale del settore giovanile dell'Atalanta, ha ospitato la cerimonia di consegna del "Premio Brembo" 2020-2021.

Si tratta di un progetto ideato dall'azienda bergamasca, top sponsor della 'cantera' nerazzurra da oltre 3 anni, che riserva una particolare attenzione non solo alla crescita sportiva ma anche e soprattutto ai valori umani e comportamentali dei giovani che si formano nell'Atalanta.

I riconoscimenti, infatti, sono andati ai ragazzi e alle ragazze più meritevoli dalla Primavera all'Under 15, secondo un criterio di scelta che ha tenuto in considerazione non solo l'aspetto strettamente sportivo, ma anche i risultati scolastici ed il comportamento in un anno particolarmente complicato come quello che si sta concludendo.

A fare gli onori di casa Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, che ha detto: "Questa è un'occasione che ci riempie di orgoglio perché la più grande responsabilità che ha il settore giovanile è quello di far crescere questi ragazzi.

Ovvio che l'aspirazione è quella di riuscire ad arrivare un giorno a competere ai massimi livelli in ambito sportivo, però la nostra preoccupazione principale è di formare i ragazzi e far sì che il loro percorso scolastico sia adeguato. Questo è un premio che si porteranno con loro per tutta la vita e che rappresenta proprio quello che l'Atalanta cerca di fare, cioè accompagnare l'attività formativa sul campo a quella scolastica". (ANSA).