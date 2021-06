Vaccini: Moratti, non obbligo ma incentivi come 'green pass'

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "Quando si parla di salute è un tema delicato. È un bene pubblico, ma anche individuale. Non penso che si debba mettere un obbligo (rispetto ai vaccini ndr), ma incentivi e disincentivi. Per esempio per i giovani avere il 'green pass' sarà un bell'incentivo perché permetterà loro di viaggiare in tutta Europa". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo alla trasmissione 'Mattino 5' su Canale 5. (ANSA).