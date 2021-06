Tumori, un osservatorio astronomico al fianco dei malati

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 08 GIU - Un osservatorio astronomico per aiutare i malati oncologici. E' questo lo scopo del progetto 'Nebulosa Anima e Cuore' con cui Mai Paura Onlus, l'associazione di volontariato guidata da Emanuela Bossi, ancora una volta scende in campo al fianco di chi sta combattendo contro il cancro e delle persone fragili.

Al centro dell'iniziativa, presentata oggi, martedì 8 giugno, Sala Consiliare del Municipio di Busto Arsizio, c'è l'allestimento di questo speciale spazio nel cuore della cittadina grazie alla strumentazione di alto livello tecnologico messa a disposizione dal signor Gabriele Bellotti, da tutti conosciuto come 'Gabry', paziente e appassionato di astronomia.

Così in un'area protetta sarà possibile svolgere gratuitamente una serie di attività ludiche a contatto con la natura, gli animali e, soprattutto, con se stessi a guardare il cielo.

"Tutto è nato dall'essere venuta a conoscenza del desiderio di Gabriele di condividere con gli altri la sua passione per l'osservazione delle stelle - ha spiegato Emanuela Bossi -.

Gabriele mi ha fatto vedere ciò che sta al di là di ognuno di noi" . Così ha preso forma l'idea di creare un luogo dove i malati oncologici, i ragazzi delle Associazioni del territorio e, più in generale, chiunque viva in una condizione di disagio possono non solo osservare la volta celeste, ma anche - si legge in una nota - 'far volare l'immaginazione' oltre la sofferenza.

Il Progetto sarà raccontato alla cittadinanza anche al Museo del Tessile di Busto Arsizio giovedì 10 giugno alle 21.00, durante una serata davvero speciale: la Onlus avrà come ospite d'onore Simona Atzori, ballerina di danza classica, scrittrice e pittrice, un'artista poliedrica che ha fatto della propria diversità una carta vincente ed un esempio da seguire. (ANSA).