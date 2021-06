COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - 'Con 100.000 dosi al giorno arriveremo ad avere una somministrazione per ogni cittadino lombardo avente diritto entro il 30 luglio. Se le dosi dovessero aumentare, anche prima. Abbiamo abbiamo ipotizzato con 120 mila dosi che al 10 di luglio avremmo immunizzato tutti con una prima dose'. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in occasione dell'inaugurazione del primo hub vaccinale del gruppo Unipol a Milano.

In Lombardia è prevista l'apertura di un secondo centro a Milano, in via dei Missaglia, e di 20 punti vaccinali sparsi per la regione, con una platea potenziale di circa 300 mila persone e una capacità vaccinale, dei due hub, di mille dosi ciascuno al giorno.

"E' un momento importante, con questa apertura - ha spiegato Moratti - diamo il via alle vaccinazioni in azienda.

Regione Lombardia è stata la prima a firmare un accordo con 24 associazioni di categoria per le vaccinazioni in azienda e appena il generale Figliuolo ci ha dato il via ci siamo subito attivati per dar seguito all'accordo che avevamo firmato con le imprese. Oggi partiamo con UniSalute, a questa partenza in settimana si aggiungeranno Pirelli, Mediaset, Amazon, 3M e Campari".

In generale, 'Dal primo maggio al 6 giugno abbiamo avuto circa 3 milioni di dosi di vaccino. Sono previsti incrementi, quindi sicuramente questa nostra capacità vaccinale può essere incrementata in maniera importante', ha detto ancora Moratti confermando che 'abbiamo la possibilità di arrivare a 140.000 dosi nei nostri centri massivi e nelle aziende se ci arriveranno dosi di vaccino superiori a quelle attuali'.

Grazie ai vaccini continuano a migliorare anche i dati lombardi: con 12.697 tamponi effettuati, sono 142 i nuovi casi con il tasso di positività in leggero calo all'1,1% (ieri 1.3%).

Scendono sotto quota mille i ricoveri dato che calano i posti letto occupati nei reparti ordinari (-34, 799), mentre restano stabili in terapia intensiva (167). I decessi sono 6 per un totale complessivo di 33.675 morti in regione dall'inizio della pandemia. (ANSA).