Piano City, a Milano 100 live tra anteprime e omaggi

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - C'è anche una prima mondiale di 14 ore della compositrice Eva-Maria Houben nella decima edizione di Piano City Milano, in programma il 25, 26 e 27 giugno in 10 location differenti, con 100 concerti di pianisti e pianisti e compositori come Hania Rani, Yaron Herman, Frida Bollani Magoni, Rita Marcotulli, Vinicio Capossela, Raphael Gualazzi, Kai Schumacher, Davide Cabassi, Giuseppina Torre, Enrico Intra, Leonora Armellini, Paolo Jannacci, Roberto Cacciapaglia, Gaetano Liguori.

E poi omaggi speciali a Dante, nell'anno delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte del poeta, e a grandi della musica come Franco Battiato, Paolo Castaldi, Chick Corea, i Beatles, Ennio Morricone. Nel corso della rassegna sono previsti anche live in collaborazione con istituzioni musicali come il Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo e il Premio Antonia Pozzi.

Nei giorni precedenti il festival, il 24 e il 25 giugno, Piano City Milano offre una masterclass di perfezionamento per giovani pianisti, con il Maestro Davide Cabassi, incentrata sui cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven, che saranno eseguiti anche durante la rassegna nella versione a due pianoforti. Il progetto è promosso e sostenuto da Hermès Italia. (ANSA).