COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Sono 277 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 14.750 tamponi: è dell'1,8% il rapporto tra test e contagi. Scendono sotto i 200 i ricoverati in terapia intensiva, che sono 193, e sotto i 1.000 quelli in altri reparti, per un totale di 942. Due dati "dal valore simbolico rilevante" per il presidente della Regione Attilio Fontana: "Non abbassiamo la guardia, continuiamo - è il suo invito - a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro". Sono 7 i decessi. Prosegue con successo anche la campagna vaccinale: oltre 450mila le prenotazioni per gli under 29. "Bene, avanti così!" ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "È davvero importante che anche i nostri giovani aderiscano alla campagna di vaccinazione. Da loro deve arrivare la spinta decisiva per proseguire il percorso verso il ritorno alla normalità" ha aggiunto il governatore.

"Uno straordinario esempio di senso civico" ha commentato la vicepresidente Letizia Moratti. "Anche questi dati - ha aggiunto - rispecchiano l'entusiasmo dei cittadini, in particolare dei giovani e delle loro famiglie, che giustamente vedono nella vaccinazione l'opportunità di tornare a vivere la loro quotidianità in sicurezza per sé e per gli altri, oltre che di ripristinare le normali frequentazioni familiari L'ottima risposta degli under 29 ha dunque sorpreso gran parte dei rappresentanti istituzionali, ma non gli stessi giovani, che non aspettavano altro che il loro turno. "L'ho fatto per essere tranquilla e perché senza non si va più avanti" ha detto Beatrice Corbetta, studentessa al primo anno di Economia all'Università Cattolica di Milano. Jacopo Jametti, studente al quinto anno di un istituto tecnico di Cinisello Balsamo, si è prenotato ieri sera: "Ma mi sono quasi pentito perché la data della seconda dose potrebbe cadere mentre sono ancora in vacanza. Speriamo di non dover rientrare prima".

(ANSA).