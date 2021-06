Bimbo investito, l'auto del conducente era sotto sequestro

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Guidava un'auto posta sotto sequestro e con la patente revocata il 72 enne che ieri ha investito e travolto con la sua auto un bambino di tre anni nel Parco Lago di Paderno Dugnano (Milano). Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi.

L'anziano dunque aveva conseguito la patente - contrariamente a quanto era emerso in precedenza - ma gli era poi stata tolta.

L'uomo, italiano e con precedenti penali, è intubato e in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda (Milano). Il piccolo è tutt'ora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Bergamo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti - le indagini sono in mano ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) - anche quella del malore, ma è invece esclusa la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze. Al momento il 72 enne resta indagato per lesioni stradali gravissime e guida senza patente. (ANSA).