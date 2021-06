Villa Reale Monza soldout nei primi tre giorni di apertura

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La Reggia di Monza, in occasione della Festa della Repubblica di domani, aprirà i suoi cancelli al pubblico con ingresso gratuito dalle 10 alle 20. Nei primi tre giorni in cui il complesso monumentale è stato fruibile si è registrato sempre il sold out con 4500 visitatori: il massimo della disponibilità in base alle normative anti covid che prevedono l'ingresso di 150 persone all'ora. Anche in questo 2 giugno prosegue il progetto Italian landscapes che coinvolge l'eccellenza delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale lombarda e italiana: il Conservatorio di Milano, la Scuola di musica Claudio Abbado, l'Accademia Teatro alla Scala, il Conservatorio di musica di Cremona e alcuni tra i più significativi esponenti della musica di ricerca contemporanea.

La visita alla Reggia, della durata di circa 60 minuti, inizia dall'atrio di ingresso che conduce alle sale di rappresentanza del primo piano nobile, che più di tutte recano ancora le decorazioni neoclassiche; prosegue poi negli spazi del Secondo Piano con il celeberrimo appartamento del Principe di Napoli, adattato dall'architetto Majnoni. Poi la biblioteca, la sua affascinante boiserie realizzata in legno di noce e degli appartamenti del Re e della Regina, per terminare infine nel salone centrale con lo splendido affaccio sui Giardini Reali.

(ANSA).