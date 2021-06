Teatro: al Piccolo l'Hamlet da ascoltare di Latella

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Un Hamlet da vedere, ma soprattutto da ascoltare, perché "suggerisce sempre qualcosa che potrebbe essere, ma non è": così Antonio Latella presenta la sua nuova regia per il Piccolo Teatro di Milano, in scena in prima nazionale da sabato 5 giugno al teatro Studio Melato.

Il debutto era programmato per il 17 marzo 2020. Lo spettacolo era in prova, quando il 23 febbraio arrivò il Covid.

Oggi, a oltre un anno di distanza, lo spettacolo va finalmente in scena, articolato in due parti, fruibili separatamente (nei giorni della settimana) o integralmente nei weekend. Con una protagonista femminile. "Non è stata una decisione programmata: prima di portare in scena il terzo Hamlet - racconta ancora il regista - dovevo capire chi sarebbe potuto essere il Principe di Danimarca. Durante le prove di un altro spettacolo, lavoravo con Federica Rosellini e ho pensato: 'Ecco l'Hamlet che sto cercando'. Federica possiede il dono artistico dell'ambiguità e del dubbio. Per me l'Hamlet del XXI secolo va oltre la sessualità, oltre la distinzione donna/uomo, per approdare a una condizione altra". (ANSA).