Vaccini: Lombardia, nella notte previsto arrivo nuove dosi

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Nella notte è previsto un arrivo significativo di vaccini. A giugno è previsto l'arrivo in Italia di oltre 20 milioni di dosi e il quantitativo più consistente arriverà proprio a Malpensa, da dove prenderà la volta anche del Sistema Sanitario Lombardo". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha effettuato oggi un sopralluogo all'Hub Dhl di Malpensa, per verificare i livelli di sicurezza e di efficienza negli arrivi e nello smistamento dei vaccini anti-Covid. "E' stato anche grazie a questa infrastruttura - ha ricordato la vicepresidente - che il nostro Sistema Sanitario ha potuto compiere il salto di qualità nella campagna vaccinale. Anzi sicuramente il successo della campagna vaccinale è dovuto anche all'Hub Malpensa e a Dhl che segue tutto con attenzione e dedizione".

Letizia Moratti ha assistito di persona ad alcune operazioni per verificarne gli standard di sicurezza, reso possibile anche dall'impiego di attrezzature all'avanguardia. Tutte le spedizioni contengono infatti un chip per monitorare posizione e temperature in tempo reale. I vaccini inoltre non fanno magazzino. Arrivano di notte, vengono sbarcati e sdoganati, caricati su furgoni e consegnati con scorta al massimo entro le 11 del mattino. (ANSA).