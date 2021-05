Basket: Micic show, Efes è campione d'Europa

(ANSA) - COLONIA, 30 MAG - L'Anadolu Efes conquista per la prima volta il tetto d'Europa. La formazione di coach Ataman, guidata da uno straordinario Micic e da un esplosivo Larkin (21 con 12/12 ai liberi), batte 86-81 il Barcellona e alza al cielo di Colonia l'Eurolega 2021. Il serbo mvp della stagione regolare, prossimo avversario dell'Italia al Preolimpico di Belgrado, si ripete anche in finale e con due canestri decisivi negli ultimi 2' chiude con 25 punti (di cui 21 nella ripresa) e 5 assist.

Ora, da assoluto dominatore della annata europea, lo aspetta la Nba dopo aver firmato lo scorso inverno un contratto biennale con Oklahoma.

Il Barcellona viene invece tradito sui tre big: Calathes (a mezzo servizio per un problema alla caviglia), Mirotic e Gasol, dopo aver segnato 48 punti in tre nella semifinale con Milano, ne realizzano appena 12; a nulla servono i 23 di un commovente Higgins e i 18 di un preciso Kuric, gli ultimi a smettere di crederci. (ANSA).