Fracci: i ballerini, una rosa bianca davanti ai teatri italiani

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Una rosa bianca per Carla Fracci dai ballerini italiani. Così i danzatori del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma vogliono ricordare la stella della danza. ''Il 29 maggio nel giorno dei funerale della signora Fracci - scrivono lanciando l' hashtag #unarosabiancapercarla - lasciamo un fiore bianco agli ingressi dei nostri teatri dove risiede ormai l'anima della grande artista. E' una idea meravigliosa, se riuscissimo a condividerla tutti, i nostri teatri potrebbero ricoprirsi di fiori''. ''Questa iniziativa - spiega Claudio Cocino, primo ballerino - nasce dall'impossibilità di partecipare ai funerali ma per unirsi comunque nel ricordo di questa grande artista. Abbiamo pensato di mettere una grande immagine della signora Fracci sulla facciata del nostro teatro, un po' come successe per Lady Diana davanti a Buckingham Palace. Portare un fiore bianco è un gesto simbolico, perché il bianco era il colore della signora Fracci, ma è un gesto spontaneo che nasce dal grande affetto che il Teatro dell'Opera ha per la sua ex direttrice del Corpo di Ballo''. I ballerini dell'istituzione musicale romana si sono dati appuntamento alle 10 del 29 maggio davanti al porticato del Teatro Costanzi. (ANSA).