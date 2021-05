Calcio: Conte, abbiamo riportato Inter dove merita di stare

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - "Abbiamo riportato lo scudetto all'Inter dopo 11 anni, ma soprattutto riportato l'Inter nel posto dove merita di stare per storia e tradizione". Così Antonio Conte saluta l'Inter, in un post su Instagram, il giorno dopo il suo addio alla panchina nerazzurra. "Che percorso in questi due anni! Ogni giorno abbiamo fatto crescere in noi sempre più forza, determinazione, volontà e sacrificio, riuscendo a spezzare le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati. No scuse, no alibi, ma solo lavoro, lavoro e lavoro, unito al rispetto ed all'educazione", prosegue Conte nel suo messaggio su Instagram. "Grazie a chi ha reso possibile tutto questo! Calciatori, staff, presidente, dirigenti e tutte quelle persone che ci hanno aiutato e supportato in questi due anni. Ai Tifosi dell'Inter mi permetto di dire, che in un periodo molto difficile per tutti a causa della pandemia, abbiamo sempre sentito il loro supporto, calore e vicinanza. L'immagine della Coppa dello Scudetto alzata dall'anello più alto di San Siro con Voi in festa, la porterò sempre con me! Ad Maiora Semper!!!", conclude Conte. (ANSA).