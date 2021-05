Largo ai giovani nella nuova stagione dei Pomeriggi musicali

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Superata una stagione andata per la maggior parte in streaming, che ha coinciso anche con la vittoria di un Premio Abbiati per il concerto organizzato lo scorso giugno a mezzanotte e un minuto del giorno in cui i teatri hanno potuto riaprire, i Pomeriggi Musicali di Milano per la loro stagione numero 77 hanno deciso di puntare su "giovani, donne e nuovo".

"Quando si riparte, sperando che non dobbiamo più fermarci - ha spiegato il direttore artistico dei Pomeriggi Maurizio Salerno - un po' si rinasce, con i giovani, con il nuovo e con le donne che hanno una grande forza".

Per questo nella stagione che si aprirà il 14 ottobre con sul podio il direttore musicale James Feddeck e Nicolas Angelich al pianoforte, e continuerà fino al 24 e 26 maggio con una chiusura affidata a Feddeck e al pianista Benedetto Lupo, la metà dei programmi ha come protagonisti giovani. Preparando il cartellone "il mio primo pensiero - ha ricordato Salerno - è stato a loro che mi dicevano che non potevano esibirsi. E' una premialità a loro che sono stati chiusi in casa a studiare". Giovani come Andrea Obiso, diventato a 26 anni primo violino dell'accademia di Santa Cecilia, o il pianista quindicenne Alessandro Alessandri.

Tante le presenze femminili nella stagione fra le direttrici Beatrice Venezi (che dirigerà i Pomeriggi e al pianoforte Viviana Lasarcina) e Valentina Pelaggi. E se ci sono ritorni (fra i direttori Diego Fasolis, Gabor Takacs-Nagy e Pietari Inkinen) c'è anche spazio per il nuovo con prime di lavori di Andrea Melis, Alessandra Ravera e Paolo castaldi. Filo conduttore dei programmi sono 'Racconti senza parole', ovvero la musica come narrazione, nel suo legame con la letteratura da Shakespeare alla poesia contemporanea. (ANSA).