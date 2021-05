Fontana, apertura museo Design simbolo rilancio

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - "La creatività e l'ingegno che tutto il mondo invidia alla Lombardia e all'Italia ha una nuova casa". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita all'Adi Design Museum-Compasso d'Oro, inaugurato oggi a Milano. "Apre il nuovo grande spazio espositivo per il design del passato, del presente e del futuro.

Un progetto che - conclude il presidente Fontana - come Regione Lombardia abbiamo sostenuto e che simbolicamente prende il via in questa fase di riaperture e rilancio per tutto il Paese".

In mattinata, all'inaugurazione ufficiale, era presente anche L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, che aveva spiegato: "Essere qui è una doppia vittoria: è il coronamento di un lungo percorso progettuale e realizzativo cominciato qualche anno fa ed è il varo di un nuovo museo, col quale rilanciare la cultura. Sono convinto che la socialità disgregata nel corso della pandemia si possa ricostruire solo facendo leva sui luoghi e gli istituti della cultura. Allora, inaugurare un nuovo museo, specie di questa portata, assume un senso ancora più importante, significa offrire una leva nuova, moderna e innovativa per ricostruire la socialità delle nostre comunità". "L'Adi Museum - ha aggiunto l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni - è un sogno diventato realtà: Milano e la Lombardia ospitano la casa del design a livello internazionale. Un importante segnale di ripartenza per un settore nevralgico per l'economia del nostro Paese". (ANSA).