Droga: architetto arrestato con oltre 9 kg di stupefacenti

(ANSA) - PAVIA, 23 MAG - I Carabinieri di Pavia hanno arrestato a Milano un uomo di 44 anni, di professione architetto-interior designer, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, che lo stavano controllando in virtù di alcuni suoi precedenti per uso personale di droga, hanno perquisito la sua abitazione a Milano all'interno della quale hanno trovato 5,62 kg. di hashish e 3,71 kg. di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento dello stupefacente e 1.770 euro in contanti, ritenuti il provento dell'illecita attività di spaccio.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per accertare se la droga sequestrata fosse destinata a piazze dello spaccio in provincia di Pavia. L'arrestato è stato condotto nel carcere di San Vittore a Milano. (ANSA).