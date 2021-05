Raiola offre il cartellino di Donnarumma al Barcellona

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Mino Raiola avrebbe offerto al Barcellona il cartellino di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan in scadenza di contratto, che può trasferirsi a fine stagione a parametro zero. Il club catalano, se dovesse accettare l'offerta del procuratore del portiere della Nazionale azzurra, a quel punto, potrebbe decidere di mettere sul mercato il tedesco Marc-Andrè Ter Stegen. Lo riferisce oggi il quotidiano As. (ANSA).