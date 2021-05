Covid: a Milano oltre 1.800 iscritti per bonus taxi

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Sono oltre 1800 le persone che si sono iscritte alla piattaforma per utilizzare l'agevolazione del bonus taxi promosso dal Comune di Milano a partire dal 10 maggio e 1.420 i viaggi effettuati dai cittadini.

L'agevolazione, come ricorda una nota del Comune, è destinata a persone in difficoltà economiche o motorie e consente di utilizzare il servizio di auto pubbliche per spostamenti mediante taxi o noleggio con conducente con una copertura del 50% dell'importo della corsa fino a un massimo di 20 euro. Sono invece 2790 i tassisti che hanno scaricato la app sul cellulare "BuoniviaggioMI", sviluppata da Telepass con il Comune di Milano e 900 hanno effettuato almeno un viaggio con il bonus taxi.

"Vogliamo che i cittadini che ne hanno diritto - ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano - si iscrivano al Bonus Taxi e utilizzino questa agevolazione che consente di muoversi sulle auto pubbliche con un grande vantaggio economico". (ANSA).