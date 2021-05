Torna lo sviluppo delle fotografie al supermercato

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Tornare a sviluppare le foto al supermercato, come si usava ai tempi della fotografia analogica con i rullini. Oggi però ci sono gli smartphone e la stampa è immediata. E' il progetto lanciato dalla filiale italiana della multinazionale tedesca Cewe, che dispone in Europa di 20 mila corner foto nei punti vendita dei maggiori retailer.

In Italia la sperimentazione è partita con un centinaio di corner di sviluppo foto nei punti vendita della Coop, di DM Drogherie, di Crai, di Migross (Gruppo Végé). Nella postazione si trovano i cavetti per collegare il telefonino, oppure si può optare per il collegamento bluetooth, e stampare immediatamente le fotografie. In Italia - spiega la società in una nota - ci sono circa 8 miliardi di fotografie archiviate nei telefonini, di cui solo una piccola parte viene sviluppata. Il mercato dello sviluppo fotografico "non è adeguato alle sue potenzialità ed è segnato da una crisi costante dei tradizionali negozi di fotografia e dall'emergere dello sviluppo on line". Dal 2017 a oggi il fatturato dei 6.500 negozi di fotografi presenti in Italia è calato del 40% e, in seguito all'emergenza pandemica, si stima possano chiudere circa il 30% di questi negozi a fine 2022. Lo sviluppo delle foto online sta crescendo e oggi vale il 70% dell'intero mercato. (ANSA).