Torna la Milano Marathon ed è festa

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - E' tornata a corrersi la Milano Marathon e questa volta con tempi da record.

Il keniano Titus Eriku ha infatti chiuso la gara in 2h02'57", sesto tempo mondiale e migliore in assoluto del 2021.

Mai la Milano Marathon era stata così veloce, il record di gara era infatti 2h04'46", tempo battuto anche dal secondo classificato, Reuben kiprop Kipyego (2h03'55") e Barnabas Kiptum (2h04'17").

Ma dietro al trio di atleti keniani, hanno superato il precedente record anche il quarto e quinto classificato, gli etiopi Seifu tura Abdiwak (2h04'29'') e Leul Gebresilase Aleme (2h04'30'').

Tempi da record anche fra le donne. L'etiope Hiwot Gebrekidan Gebremaryam ha vinto con 2h19'34'', seguita dalle keniane Racheal jemutai Mutgaa (2h22'50") ed Eunice Chebet Chumba (2h23'10"). In totale sono 15 atlete scese sotto il muro delle 2h30'. Diciassettesima Anna Incerti, prima fra le italiane con 2h31'17" mentre il primo italiano in classifica è stato Alessandro Giacobazzi, 29esimo, con un tempo di 2h17'36".

Accanto alla 20ma edizione della Milano Marathon, in questa special edition dopo lo stop del 2020 per Covid, si è svolta anche una 10 km competitiva, a cui hanno potuto partecipare i runner con requisiti Fidal, cioè quelli tesserati o in possesso della run card. Una corsa con partenza da piazza del Cannone che è stata in qualche modo una festa per il ritorno alle gare per molti. (ANSA).