Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - L'ex premier Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato da martedì scorso 11 maggio per complicazioni legate al post covid.

"Siamo davvero felici per il Presidente Berlusconi. L'ho trovato forte e in forma": è quanto ha detto il vice presidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi che ha incontrato Silvio Berlusconi prima delle sue dimissioni dall'ospedale San Raffaele.

Berlusconi, contrariamente alle precedenti dimissioni dall'ospedale San Raffaele, nel pomeriggio ha preferito evitare di farsi vedere dai cronisti e dai cameramen che lo attendevano all'uscita del padiglione D dell'ospedale.

Non era infatti presente a bordo di una delle auto del corteo che è partito dal padiglione ma, a quanto si è saputo, è stato fatto salire su un'altra vettura che attendeva nei pressi ed è uscito da un altro varco. (ANSA).