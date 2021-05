COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Scende ancora in Lombardia il numero di ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). Dai 44.005 tamponi effettuati ieri, sono emersi 1.160 nuovi positivi, con un rapporto del 2,6% tra tamponi e casi. I decessi sono 23, per un totale di 33.307 da inizio pandemia.

"Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27 maggio, potremmo aprire le vaccinazioni alla fascia 30-39". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso.

"Abbiamo immaginato di aprire le prenotazioni per vaccinarsi ai 40-49enni il 20 maggio - ha aggiunto - garantendo la somministrazione ad inizio del mese di giugno".

Secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "ci vorrebbero più dosi per poter concludere con la massima determinazione questa campagna vaccinale. Mi auguro che si tenga conto dell'atteggiamento assunto dal popolo lombardo, visto che non c'è stato, se non in modo irrisorio, il rifiuto del vaccino e questa è una cosa seria, ma anche testimonianza della sofferenza".

Intanto continua a piccoli il passo il ritorno alla normalità. Domani è il giorno consentito dal cronoprogramma del Governo per aprire le piscine all'aperto. Di norma a Milano gli impianti aprono ai primi di giugno, ma qualcuno ha deciso di concedere comunque la possibilità di un tuffo. Le Piscine Punta dell'Est Idroscalo sul sito annunciano, dalle 10 alle 20, porte aperte: ingressi contingentati per motivi di sicurezza e spostamento ad altra data dell'ingresso in caso di maltempo. Sul fronte dei controlli, una ragazza filippina di 19 anni, già sottoposta a quarantena obbligatoria perché risultata positiva al Covid lo scorso 12 maggio, è stata sorpresa ieri sera in piazza Gae Aulenti a Milano assieme a 20 coetanei. Per la ragazza è scattata la denuncia penale. (ANSA).