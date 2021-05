COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Le vaccinazioni in azienda non potranno essere prese in considerazione prima del mese di giugno. Attualmente non ci sono le dosi disponibili per poter avviare queste somministrazioni.

Su questo il commissario Figliuolo è stato tassativo". Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. "Il protocollo da adottare è però già stato preparato e presentato ieri alle associazioni datoriali e di categoria - ha aggiunto -. Non è ancora stato approvato definitivamente da Regione Lombardia perché non c'è l'assoluta emergenza, visto che non sarebbe in grado di entrare nella piena operatività".

Sul piano sanitario 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi con il tasso di positività stabile al 2,3%, come ieri. Calano ancora i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-6, 448) che negli altri reparti (-115, 2.441). I decessi sono 36 per un totale di 33.271 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 362 i casi nella città metropolitana di Milano, di cui 141 a Milano città, 163 a Varese, 136 a Brescia, 96 a Monza e Brianza, 85 a Como, 82 a Bergamo, 73 a Mantova, 63 a Pavia, 42 a Cremona, 33 a Lecco, 25 a Sondrio, 8 a Lodi.

Iniziativa originale dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini sulla Torre Allianz. "Una piccola pausa in mezzo alla giornata di lavoro", per chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a "conoscere il Padre, gli altri, le nostre responsabilità": è la nuova proposta dell'alto prelato per rispondere all'"emergenza spirituale" prodotta dalla pandemia. Da questo intento nasce "La Sapienza viene dall'alto", la particolare novena di Pentecoste che l'Arcivescovo stesso pregherà, da venerdì 14 maggio a sabato 22, vigilia della solennità religiosa, invitando chi vorrà seguirlo a unirsi a lui sui social e i media diocesani alle 12.30. (ANSA).