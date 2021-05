Covid:in scuole Bollate inizia sorveglianza sanitaria attiva

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Dopo lo screening con i tamponi salivari fatti a tappeto ai circa 2.500 alunni delle elementari e delle medie, a Bollate, nel Milanese, è iniziata oggi la sorveglianza sanitaria attiva.

Si tratta di controlli settimanali con i tamponi salivari eseguiti a campione in tre classi (una per istituto comprensivo) per monitorare l'evoluzione del virus.

"Queste 3 classi - ha spiegato il sindaco Francesco Vassallo - saranno delle 'sentinelle' che permetteranno di fermare sul nascere eventuali focolai covid in ambito scolastico".

Anche la sorveglianza fa parte del progetto Scuole sicure in cui lo screening è coordinato e condotto dall'Università degli Studi di Milano,.

La prossima settimana inizierà lo screening di studenti e personale scolastico dei due istituti superiori di Bollate. Si tratta di circa duemila studenti che faranno il tampone salivare e il test sierologico.

"Quello che noi auspichiamo - ha concluso Vassallo - è che questa nostra sperimentazione possa diventare un modello per le istituzioni governative e regionali in modo da programmare le future attività didattiche in modo semplice, affidabile e non invasivo". (ANSA).