++ Superlega: Marotta "tema archiviato, c'è grande unità ++

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Il discorso Superlega è stato accantonato, archiviato in un clima di grande cordialità, e si guarda avanti, in un futuro sicuramente di grande difficoltà ma direi che tutti si sono detti disponibili per poter trovare un modello di sostenibilità generale". Così l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, dopo la riunione dei club di Serie A sul tema Superlega. "Passo indietro Juve? Gli aspetti giuridici non competono a me - ha aggiunto -. Abbiamo affrontato tematiche varie alla luce dell'analisi dello scenario del calcio italiano.

La conclusione è estremamente positiva e conciliativa di tutti gli aspetti che potevano aver generato contrasti". (ANSA).