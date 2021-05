COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Con 16.223 tamponi effettuati, sono 583 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 3,5% (ieri 3,1%). Continuano a calare i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-13, 479) che negli altri reparti (-58, 2.668). I decessi sono 23 per un totale complessivo di 33.205 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Continua intanto spedita la campagna vaccinale. A mezzogiorno di oggi erano 341.012 le prenotazioni effettuate in Lombardia per le persone nella fascia d'età 50-59 anni; 169.851 si erano già prenotati in altre categorie (fragili e caregiver) e 336.724 erano già vaccinati con almeno una dose prima di oggi.

Complessivamente 847.587 Under 60 hanno preso appuntamento o sono stati già vaccinati, il 53,24% del totale. Lo fa sapere l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

Un segnale forte di speranza arriva dalla riapertura della Scala con il pubblico in presenza. "Un momento simbolico e, spero, di buon auspicio per il mondo della cultura e dello spettacolo. Cultura e spettacolo, insieme al turismo, saranno decisivi per l'attrattività della Lombardia e di tutto il sistema Italia" ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Dopo sette mesi di chiusura e di sedute a distanza in video conferenza, ha riaperto oggi anche l'aula del Consiglio comunale di Milano, seppur per metà dei consiglieri: in 23 sono tornati a sedersi sui loro scranni mentre altri 25 si sono collegati dal loro pc a distanza. L'ultimo consiglio comunale si era tenuto in presenza nell'ottobre scorso. "Oggi è una giornata di speranza per la nostra città" ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. (ANSA).