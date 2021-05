Motore si spegne, atterraggio di emergenza per ultraleggero

(ANSA) - PAVIA, 08 MAG - Il motore si è bloccato in volo, a causa di un'avaria, e il pilota dell'ultraleggero ha dovuto improvvisare un atterraggio di emergenza nelle campagne fuori Pieve del Cairo (Pavia), in Lomellina. La manovra fortunatamente è riuscita. Il 49enne alla guida del velivolo, che era decollato oggi pomeriggio dall'aviosuperficie di Mezzana Bigli (Pavia), non ha riportato conseguenze così come il passeggero di 73 anni che era al suo fianco che è stato portato in ambulanza dal 118 al San Matteo solo per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri: sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'improvviso blocco dell'ultraleggero. (ANSA).