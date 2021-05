Pugni in strada agli anziani per rapinarli, due arresti

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Colpivano a pugni le vittime, sempre anziani, in pieno giorno, per strada, per portar loro via pochi soldi e oggetti di valore. I due, un 25enne e un 33enne egiziani, irregolari, sono stati arrestati con l'accusa di rapina e lesioni aggravate su ordinanza di custodia cautelare dopo le indagini del Commissariato Bonola. Un loro complice, un 28enne, è al momento ricercato.

Ai tre vengono contestate sei rapine negli ultimi due mesi, ma si sospetta che possano averne commesse molte di più, in modo seriale, con una frequenza tale da rappresentare uno "spregio per le leggi e l'ordine pubblico - ammette la Questura - ingenerando un profondo timore nella collettività per la situazione che si era venuta a creare" nella zona dove agivano, il quartiere San Siro. (ANSA).