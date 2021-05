COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Con 54.722 tamponi effettuati, sono 2.151 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 3,9% (ieri 3%). Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-6) che negli altri reparti (-116). I decessi sono 35.

Continua la campagna vaccinale. "Stiamo raggiungendo i 4 milioni di somministrazioni", ha detto la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Abbiamo praticamente completando gli over 80, mancano solo quelli a domicilio, siamo al 96% della categoria degli over 70 e al 55% degli aderenti over 60". E lunedì partono le prenotazioni per i 50-59enni. "Purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al giorno" si è rammaricato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Al momento ne facciamo 85mila, il target è stato abbassato dal generale Figliuolo, ma la Lombardia è l'unica assieme ad altre due regioni a mantenere e ad aver superato il target del generale Figliuolo". In ogni caso, ha assicurato Letizia Moratti, "se avremo le dosi, somministreremo a tutti i lombardi la prima dose entro luglio".

Sul fronte delle forze dell'ordine, in provincia di Mantova sono 17 gli haters denunciati dalla polizia postale, in collaborazione con la Digos, per vilipendio delle istituzioni.

Tra i denunciati un'infermiera di Suzzara, un barista di Quistello ma anche insospettabili impiegati e operai. Tutte persone che hanno lasciato commenti offensivi a chiosa di notizie sulle norme anticovid decisi da Governo e Regione e sui controlli da parte delle forze dell'ordine sui profili Facebook di testate locali.

Infine, una buona notizia arriva dal Comune di Milano: a partire da lunedì torna a Milano il servizio bonus taxi ed è pronta anche la app 'BuoniviaggioMI', sviluppata da Telepass, con cui i tassisti potranno aderire all'iniziativa, che consentirà di utilizzare il servizio di auto pubbliche o noleggio con conducente con una copertura del 50% dell'importo della corsa e fino a massimo 20 euro. Il bonus taxi è destinato a cittadini in difficoltà economiche o motorie. (ANSA).