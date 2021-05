Per patrono nel Varesotto messa con prenotazione e takeaway

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Anche la festa del Patrono si adegua alle restrizioni del Covid: e così ad Arcisate, in provincia di Varese (che fa parte dell'arcidiocesi di Milano) la messa dell'arcivescovo Mario Delpini, lunedì prossimo alle 20 e 30 sarà con prenotazione obbligatoria.

Per la festa di San Vittore Martire (che segna anche il festeggiamento per i 500 anni dalla fondazione della basilica) oltre alla celebrazione di lunedì con monsignor Delpini, domenica 9 ci sarà la messa alle 10 e 30 alla grotta di Arcisate. Poi pranzo conviviale, ma anche qui in versione Covid.

Infatti il pasto sarà solo da asporto, con la possibilità di ordinare (prenotando online il takeaway) polenta e spezzatino o polenta e zola. Il ricavato servirà per le opere parrocchiali.

