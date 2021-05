Brembo: un concept di pinza freno per celebrare i 60 anni

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - In occasione del suo sessantesimo anniversario, Brembo presenta New G Sessanta, il nuovo concept che si ispira alla prima pinza freno per motocicletta prodotta dall'azienda e che incarna la nuova visione di mobilità del futuro.

Il cuore del concept è l'introduzione della tecnologia Led direttamente sul corpo della pinza. Questa soluzione è adattabile ad ogni applicazione e tipo di pinza e ne esalta forme e funzioni: può essere allo stesso tempo interfaccia, dialogando direttamente con l'utente, e scelta estetica, adattandosi ai suoi gusti e preferenze. La luce porta l'esperienza di Brembo nell'uso del colore ad un livello superiore, attribuendogli così nuovi valori.

Brembo New G Sessanta è infatti un concept pensato per essere personalizzabile, gestendo attraverso la tecnologia wireless, a veicolo fermo, la tonalità di luce desiderata per esprimere uno stato d'animo, arricchire lo stile del mezzo o adattarlo al luogo in cui si trova. L'utilizzo della luce e del colore permetterebbe inoltre di ricevere dati e informazioni sullo stato del veicolo e sulla pinza stessa, o ancora ritrovare il veicolo parcheggiato anche tramite l'emissione di luci di cortesia. (ANSA).