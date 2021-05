Festa Inter: coda allo store per souvenir dello scudetto

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Una fila costante di tifosi si è formata fin dall'apertura questa mattina davanti all'Inter Store in piazza san Babila. Il giorno dopo la vittoria del 19esimo scudetto e delle polemiche per i festeggiamenti di circa 30 mila tifosi in piazza Duomo, per i sostenitori nerazzurri è scattata la ricerca di un gadget per celebrare e ricordare un titolo vinto senza aver mai visto giocare la squadra dal vivo. Tra i più ricercati la maglietta celebrativa e la sciarpa "I'am scudetto".

"Questo è il primo scudetto del quale ho seguito tutte le partite che festeggio - racconta una giovane tifosa neroazzurra all'uscita dallo store - La passione per l'Inter mi è stata trasmessa da mio padre e da mio zio. Purtroppo ieri non sono andata in piazza Duomo. Ritengo i festeggiamenti motivati in quanto sono passati 11 anni dall'ultimo scudetto vinto, ma non motivati i festeggiamenti senza mascherina. Avrei preferito che i tifosi fossero passati in auto a suon di clacson sotto la sede dell'Inter a salutare Zanetti. Dalla società adesso mi aspetto un buon mercato e mi aspetto anche dei bei risultati nella prossima Champions League visto che adesso abbiamo una bella squadra solida" "Ieri ero in piazza Duomo a festeggiare - spiega un altro tifoso in fila - c'era parecchia gente. E' stato bellissimo.

Probabilmente non è stato opportuno ma non avendo mai tolto la mascherina abbiamo festeggiato comunque. C'era un po' di paura ma ho cercato di restare a distanza. L'obiettivo adesso secondo me è andare meglio in Europa".

"Questa mattina siamo venuti subito a comprare una maglietta celebrativa. Non siamo riuscito a resistere, per me l'Inter è tutto - spiega una coppia di peruviani residenti da molti anni in Italia - Ieri sarei voluto andare in piazza Duomo ma ho visto che c'era tanta gente e ho preferito rinunciare" . (ANSA).