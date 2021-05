1 maggio: Casellati inaugura pizzeria ragazzi con autismo

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - "Festeggiare i lavoratori assieme a voi mi riempie di orgoglio per quello che avete saputo realizzare oggi e per il vostro domani. Siete un esempio di cui l'Italia è orgogliosa": così con un discorso "non rituale e non formale" la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha inaugurato a Cassina de' Pecchi (Milano) PizzAut, la prima pizzeria in Italia gestita dai ragazzi autistici.

Casellati ha ricordato l'incontro avuto due anni fa in Senato "quando i ragazzi sono venuti a preparare i loro prodotti, la pizza, e avevano espresso il loro sogno di poter finalmente creare un loro posto di lavoro" e "oggi questo sogno si è realizzato e quello che mi rende davvero contenta è aver fatto parte di quel sogno e di questa realizzazione. Aver trascorso con voi il momento magico di quell'incontro e avervi rivisti qui dopo che avete realizzato questa idea meravigliosa mi fa sentire parte della vostra comunità e ci tengo a farne parte".

Casellati ha poi aggiunto che "è altamente simbolico che questa inaugurazione avvenga nel giorno del primo maggio" perchè "il lavoro dà dignità, inclusione sociale, elimina le differenze. Il lavoro significa avere la possibilità di relazionarsi con gli altri soprattutto in questo momento così doloroso per il nostro paese".

A dare vita al progetto che ha portato all'apertura di PizzAut è stato Nico Acampora, educatore, padre di un ragazzo autistico e assessore nel vicino Comune di Cernusco sul Naviglio: "Ci sono 600mila persone autistiche in Italia, non è possibile che esista una sola PizzaAut", ha detto, aggiungendo che "in tanti credono che si possa costruire un mondo migliore per le persone autistiche attraverso il lavoro".

"Approviamo tutti insieme il disegno di legge che ho presentato in Senato e facciamo in modo che realtà come PizzAut possano nascere e vivere in ogni angolo d'Italia", ha detto durante la cerimonia il senatore del Pd Eugenio Comincini, presente all'inaugurazione assieme a Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai. (ANSA).