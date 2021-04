In Lombardia ancora in calo i ricoveri, 41 i decessi

(ANSA) - MILANO, 30 APR - In Lombardia diminuiscono ancora i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 550, 7 meno di ieri, e nei reparti (3495, 102 meno di ieri). Su 53.645 tamponi effettuati, sono 2.214 i nuovi positivi (4,1%), mentre i decessi sono 41, per un totale di 32.870 da inizio pandemia.

A Milano i nuovi casi sono 710, di cui 258 in città. Sono 232 a Varese, 213 a Monza e in Brianza, 191 a Brescia, 190 a Como, 177 a Bergamo, 132 a Pavia, 98 a Mantova, 73 a Cremona, 70 a Lecco, 48 a Lodi e 40 a Sondrio. (ANSA).