Boeri offre gli spazi della Triennale per il Salone del Mobile

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Ci sono cda che valuteranno ogni questione ma personalmente credo che la Triennale debba favorire con ogni sua possibilità il dialogo tra le parti, fino anche a mettere a disposizione i suoi spazi per il Salone". Lo ha detto Stefano Boeri, a margine della presentazione del programma 2021 della Triennale di Milano, di cui è presidente.

"L'importante comunque - ha aggiunto - è che non si disgiungano Salone e Fuorisalone, sarebbe il frutto di una visione miope".

Nei giorni scorsi l'archistar - che considera un "danno" saltare l'edizione 2021 -, pensa, tra le soluzioni possibili, a una "versione light" della manifestazione, "a settembre" che però mantenga inalterato quel "binomio vincente che gli altri non hanno" tra Salone commerciale e Fuorisalone. Senza lasciarsi "tentare da visioni" egoistiche o "miopi" che potrebbero portare a decidere di farli in momenti diversi.

