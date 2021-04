Maratona Stem in the city con Carrozza e Colao

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Oltre 155 eventi online in tre giorni per conoscere il mondo delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) attraverso laboratori, interviste, testimonianze e webinar. E' il programma della maratona finale di 'Stem in the city' l'iniziativa del Comune di Milano, organizzata in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e con il supporto delle Nazioni Unite, per promuovere l'accesso ai percorsi di studio e alle professioni tecnico-scientifiche, giunge quest'anno alla sua quinta edizione.

La maratona finale si terrà dal 21 al 23 aprile sulla piattaforma dedicata steminthecity.eu. "I 155 eventi della Maratona e tutti gli appuntamenti del Mese delle STEM sono la testimonianza di come le nuove tecnologie digitali siano considerate fattori positivi e abilitanti per una società inclusiva e senza stereotipi", ha commentato l'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune, Roberta Cocco.

Momento centrale della Maratona delle Stem è la 'Celebration Conference' del 22 aprile con la partecipazione di testimonial d'eccezione che ispireranno studentesse e studenti con le loro storie di coraggio e determinazione che hanno permesso loro di raggiungere obiettivi ambiziosi in settori diversi.

Tra gli ospiti ci saranno Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Dominique Meyer, sovrintendente Teatro alla Scala, Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia della Repubblica Italiana, Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione, Cristina Messa, ministra Università e Ricerca, Alessio Boni, attore italiano, Ilaria Capua, scienziata e virologa, Maria Chiara Carrozza, Presidente Cnr. (ANSA).