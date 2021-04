Paracadutista precipita e muore nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 17 APR - Un paracadutista di 60 anni è precipitato in un campo ed è morto, poco prima delle 14, all'aeroporto del Migliaro, a Cremona. Vano il massaggio cardiaco, a lungo praticato dagli operatori del 118: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il terreno. La vittima si chiamava Carlo Maestri, originario di Parma e residente a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime indagini e alle testimonianze raccolte dalla polizia, Maestri e il suo istruttore si sono lanciati singolarmente dal velivolo e il paracadute del 60enne non si sarebbe aperto. (ANSA).