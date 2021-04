Sala a Salvini: 'Nella sua vita ha fatto solo chiacchiere'

(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Io stanco? A Matteo Salvini dico che chi come me ha sempre lavorato tanto ha molta resistenza e sa come gestire le energie". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato sulle sue pagine social al leader della Lega, Matteo Salvini, che lo ha accusato di arrivare "un po' stanco" alla sfida delle elezioni comunali. "Preoccupazione che forse non ha chi, come lui, ha fatto solo chiacchiere nella vita", ha concluso. (ANSA).