COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Con 52.293 tamponi effettuati, sono 2.722 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 5,2% (ieri 4,2%). Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-42) che negli altri reparti (-202). I morti sono 65. Superati i 32mila decessi da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 754 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 293 a Milano città, 352 a Brescia e 301 a Varese, Le Regioni sottoporranno a Governo e Cts una bozza delle linee guida per la riapertura delle attività. La bozza prevede le riaperture di ristoranti e palestre anche nelle zone rosse purché associate a "screening periodico del personale non vaccinato". Per cinema e teatro, previsto almeno un metro di distanza tra spettatori con mascherina e almeno due metri senza.

Le linee guida riguardano ristoranti, trattorie, pizzerie, self service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e tutti i locali che si trovano all'interno di attività ricettive, stabilimenti balneari e centri commerciali, e per l'attività di catering.

Intanto è arrivata oggi la solidarietà del sindaco di Milano Giuseppe Sala ai lavoratori e alle lavoratrici del Coordinamento Spettacolo Lombardia che da settimane organizzano attività nel chiostro occupato del Piccolo teatro di via Rovello. "Ci siete, non mollate - ha detto il sindaco - e fate sentire la vostra voce e anche la nostra in vostro supporto in una situazione difficile".

Un paradosso da pandemia arriva dal comasco: chi arriva a scuola troppo presto deve portare la giustificazione. Succede all'istituto Romagnosi di Erba, dove la dirigente Antonia Licini ha firmato una circolare per evitare assembramenti in cortile prima che suoni la campanella. (ANSA).