COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Con 38.490 tamponi effettuati è di 1.975 il numero di nuovi casi positivi in Lombardia. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: -24 in terapia intensiva e -36 negli altri reparti. Sono 94 i decessi.

Non si placano le proteste delle varie categorie che chiedono a gran voce un ritorno alla 'normalità'. Oggi è stata la volta dei tassisti a Milano. 'Non ci siamo mai fermati, ora dobbiamo essere aiutati' e 'Dai tassisti idee e proposte, dal Comune solo supposte' sono i due enormi striscioni che hanno portato in piazza Scala. Una protesta autorizzata per domandare aiuti e riaperture, che fa eco a quella andata in scena in tante piazze d'Italia, da Roma a Napoli.

La crisi economica morde, come ha di nuovo ammesso il sindaco Giuseppe Sala. In conseguenza della pandemia da Covid, ha detto, "siamo ritornati ai livelli di occupazione del 2014 anche nella grande Milano, come se fossero evaporati cinque anni di sviluppo successivi all'Expo. Non siamo solo noi in queste condizioni, le città sono quelle che soffrono di più adesso".

C'è chi non si arrende e c'è chi continua a prestare la propria opera di volontariato. Oggi la Regione Lombardia ha celebrato la Giornata regionale della Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. "Voi siete i rappresentanti di quell'Italia migliore, quel pezzo di Nazione capace di coesione e fratellanza, di responsabilità e senso civico" ha detto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. "Siete portatori di valori etici e di concretezza. È per questo che la gente vi ama" ha aggiunto il governatore Attilio Fontana.

Infine, una curiosità: è stato trasferito don Diego Minoni, sacerdote 'no mask' di Vanzago, paese alle porte del milanese, dove le sue omelie contro la 'museruola', ovvero la mascherina e i diritti lesi in tempi di Covid, avevano fatto alzare più di qualche sopracciglio. (ANSA).